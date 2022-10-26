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28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 bankalar yarım gün mü çalışıyor?

26.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim Ekim'de hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. 1,5 gün sürecek resmi tatil sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu hafta cumartesi gününe denk gelecek. Peki Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 bankalar yarım gün mü çalışıyor?

28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 bankalar yarım gün mü çalışıyor?

28 Ekim Cuma günü bankaların açık mı kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 bankalar yarım gün mü çalışıyor?

28 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma devlet dairelerinde ve bankalarda çalışma sistemi yarım gün olacak, öğleden sonra işlem kabul etmeyecek.

28 EKİM BORSA YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2022 tarihinde Borsa İstanbul Pay piyasasında yarım gün işlem yapılacak ve takas yapılmayacak.

Yapılan açıklamaya göre; 26 Ekim'de yapılacak işlemlerin takası 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

27 Ekim ile 28 Ekim'de yapılacak işlemlerin takası ise 1 Kasım'da yapılacak.

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29-ekim-resmi-tatil

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı banka 28 ekim

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