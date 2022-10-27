HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 28 Ekim Cuma noterler kaça kadar açık, yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma noterler kaça kadar açık, yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri!

27.10.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim Cuma günü noterlerin açık mı olduğu yoksa yarım gün mü hizmet verdiği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken merak edildi. Cuma günü; vekalet, veraset, alım satım işlemi yapmak isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 28 Ekim Cuma günü noterler açık mı, yarım gün mü çalışıyor? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü noterlerin çalışma saatleri...

28 Ekim Cuma noterler kaça kadar açık, yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim noterlerin çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma günü noterlerin saat kaça kadar açık olduğubu öğrenmek isteyenler noterlerin çalışma saatleri konusunda sorgulama yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi nedeniyle "28 Ekim Cuma günü noterler açık mı, yarım gün mü?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtı ve 28 Ekim Cuma günü noterlerin çalışma saatleri...

NN

28 EKİM CUMA NOTERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Cuma günü noterler saat 12.30'a kadar açık.

28 EKİM NOTERLER YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Cuma günü noterler yarım gün hizmet verecek.

Cumartesi ve Pazar günü de tatil olduğu için 31 Ekim Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

0

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

1

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır.

Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır.

2

Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

3

Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi.

4

Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece kulübündeki vahşeti anlattı: Karanlıktaydım, beni buldularGece kulübündeki vahşeti anlattı: Karanlıktaydım, beni buldular
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Noter 28 ekim noter çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Doğuştan alt bedeni yok! ''En seksi hatunlar her zaman benimdi''

Doğuştan alt bedeni yok! ''En seksi hatunlar her zaman benimdi''

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.