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28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor? 28 Ekim 2022 noter çalışma saatleri!

28.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün noterler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce olan 28 Ekim'de çok sayıda kamu kurumu ve özel işletmeler yarım gün hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün sürecek resmi tatil sebebiyle bugün vekalet, veraset, alım satım işlemi yapmak isteyen birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 28 Ekim'de noterler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü noterlerin çalışma saatleri...

28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor? 28 Ekim 2022 noter çalışma saatleri!

Bugün noterlerin açık mı olduğu yoksa yarım gün mü hizmet verdiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Peki, 28 Ekim'de noterler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? 28 Ekim 2022 Cuma günü noterlerin çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

NN

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERECEK?

28 Ekim Cuma günü noterler saat 12.30'a kadar açık.

28 EKİM NOTERLER YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Cuma günü noterler yarım gün hizmet verecek.

Cumartesi ve Pazar günü de tatil olduğu için 31 Ekim Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

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29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır.

Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır.

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Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

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Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi.

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Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 ekim noter çalışma saatleri

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