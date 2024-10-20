28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren kurum ve kuruluşlar, her yıl takvimlere göre belirlenen resmi tatilleri açıklar. Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da tüm ülke genelinde kutlanan milli bayramlardan biri olduğu için resmi tatil olarak kabul edilir. Eğer bu tarih hafta içi bir resmi iş gününe denk geliyorsa o gün resmi tatil olur.

Resmi tatil günleri, dini ve milli bayramları içerir. Yılbaşı günü de genel tatil olarak kabul edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel ve önemli günler de resmi tatildir. 29 Ekim de resmi tatil günlerinden biridir.

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramlardan biri olduğu için o gün resmi tatil ilan edilir. Bir gün öncesi olan 28 Ekim tarihinin tatil olup olmadığı da bu noktada merak edilir.

2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller hakkında düzenlenen kanun doğrultusunda 29 Ekim tarihi ulusal bayram ve aynı zamanda resmi tatildir. Bu tarihte iş yerleri kapalı olmak zorundadır. Aynı kanunda ayrıca 28 Ekim günü için de yarım gün olma zorunluluğu bulunur.

Yani Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün olarak belirlenmiştir ve 29 Ekim'e nazaran 28 Ekim öğleden sonrası için yarım gün resmi tatildir. Bu yüzden 29 Ekim'in 1 gün öncesinde tüm resmi kurumlar ve okullar öğleden sonrası için yarım gün tatil olur.

Yani bu noktada "28 Ekim okullar tatil mi?" diye sorulduğunda, "yarım gün tatil" cevabının verilmesi gerekir.

Örneğin 2024 yılında 29 Ekim günü salı, 28 Ekim günü ise pazartesiye denk geldiği için, bu günler hafta içi ve çalışma günleri içindedir. Bu nedenle; resmi olarak 29 Ekim 2024 Salı tam gün 29 Ekim tatili, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü ise öğleden sonrası yarım gün resmi tatildir. Yani toplamda 1,5 gün resmi tatil olmaktadır.