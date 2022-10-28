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28 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de son durum ve 2022 resmi tatil takvimi

28.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim tatil mi, sorusunun yanıtı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ederken birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 29 Ekim tarihi ulusal bayramlar bulunuyor. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene coşku içinde kutlanıyor. Peki 28 Ekim tatil mi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de son durum ve 2022 resmi tatil takvimi...

28 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de son durum ve 2022 resmi tatil takvimi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'in tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Önceki yıllar baz alındığında 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları akla geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de son durum ve 2022 resmi tatil takvimi...

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışacak.

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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