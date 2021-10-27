28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

Vatandaşlar "28 Ekim tatil mi?' sorusunu araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında araştırmalar son hız devam ediyor. Peki Perşembe gününe denk gelen 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

28 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılmakta. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu açıdan 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00’te sona ermiş olacak.

29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmakta olan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil oluyor.

