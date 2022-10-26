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  4. 28 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim ve 29 Ekim'de İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler bedava mı? Cumhuriyet Bayramı arifesinde toplu ulaşım!

28 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim ve 29 Ekim'de İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler bedava mı? Cumhuriyet Bayramı arifesinde toplu ulaşım!

26.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim'de, yani Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. 1,5 gün sürecek resmi tatil sebebiyle birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu hafta cumartesi gününe denk gelecek. Peki Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim ve 29 Ekim'de İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler bedava mı olacak? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde toplu ulaşımda son durum!

28 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim ve 29 Ekim'de İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler bedava mı? Cumhuriyet Bayramı arifesinde toplu ulaşım!

28 ve 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi sorusu Cumhuriyet Bayramı yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü yarım gün ve 29 Ekim Cumartesi tam gün olarak resmi tatil sayılacak. Peki, 28 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi olacak?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

28 EKİM TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bu yıl 28 Ekim ve 29 Ekim için henüz açıklamada bulunulmadı. Fakat geçtiğimiz sene 28 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz hizmet vermedi.

30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi

29 EKİM'DE OTOBÜSLER, METRO VE METROBÜSLER BEDAVA MI?

29 Ekim'de ise İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz bindi.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

Geçtiğimiz yılki uygulama İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerliydi. Aynı uygulama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da geçerli olacak.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29-ekim-resmi-tatil

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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