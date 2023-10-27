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Yarın ve 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, metrobüs, metro, otobüs bedava mı?

26.10.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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28 Ekim ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu olurken İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 28 Ekim ve 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, metrobüs, metro, otobüs bedava mı? İşte detaylar...

Yarın ve 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, metrobüs, metro, otobüs bedava mı?

Yarın (28 Ekim) ve 29 Ekim'de Marmaray, metrobüs, metro, otobüs gibi toplu taşıma ücretsiz araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte 28 Ekim ve 29 Ekim'de Marmaray, metrobüs, metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında son durum...

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim 2023 Cumartesi günü için ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Önceki yıllarda bayram öncesindeki gün toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermedi.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? MARMARAY, METRO BEDAVA MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Konuya dair Resmi Gazete'de yayımlanan karar şlu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Ramazan Bayramı 1. Gün

Ramazan Bayramı 2. Gün

Ramazan Bayramı 3. Gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Kurban Bayramı 1. Gün

Kurban Bayramı 2. Gün

Kurban Bayramı 3. Gün

Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Günün önemli manşetleri


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