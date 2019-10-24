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28 Ekim yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta her sene coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sene 29 Ekim'in salı gününe denk gelmesi nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü de okullar tatil mi? sorusu soruluyor. Peki, Bu sene 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

28 Ekim yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi?

"28 Ekim okullar tatil mi?" sorusu Cumhuriyet Bayramı'na geri sayım sürerken soruluyor. Tüm Türkiye 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti için, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil, bunun yanında 28 Ekim'in de tatil olup olmadığı merak ediliyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Salı gününe geliyor. Yani Pazartesi günü yarım gün ve Salı günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

28 EKİM VE 29 EKİM YILLIK İZİNDEN Mİ SAYILIYOR?

Bu sene 29 Ekim salı gününe denk geliyor yani resmi olarak tatil birleştirilemeyecek. Fakat hafta sonu ile birlikte yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen pazartesi gününü yıllık izin kullananlar toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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