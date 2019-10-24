28 Ekim yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi?

"28 Ekim okullar tatil mi?" sorusu Cumhuriyet Bayramı'na geri sayım sürerken soruluyor. Tüm Türkiye 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti için, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil, bunun yanında 28 Ekim'in de tatil olup olmadığı merak ediliyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Salı gününe geliyor. Yani Pazartesi günü yarım gün ve Salı günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.