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28 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

28 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara’da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28’i gözaltına alındı.
Meslekten ihraç edilen 28 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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28 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi

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