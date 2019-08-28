28 göçmen kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

KUŞADASI (Aydın), DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun bu sabah lastik botla Yılancı Burnu mevkiinden denize açılmak için hazırlık yaptığını öğrendi. Hemen harekete geçen ekipler, Suriye uyruklu, 13'ü çocuk 28 kişiyi yakaladı. Ayrıca çok sayıda can yeleği, can simidi ve 3 zodyak bot ele geçirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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