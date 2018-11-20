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28 gram eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki toplam 28 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

28 gram eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki toplam 28 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G. ve M.Y.'nin uyuşturucu sattığını belirleyip, şüphelileri bir süre takibe aldı. Takibin ardından 2 kişiye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. H.G. ve M.Y. evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada toplam 28 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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