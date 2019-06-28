28 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Demokrat Parti'nin 2020 başkan aday adayları arasında dün akşam ikincisi yapılan ve geriye kalan on aday adayının katıldığı tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, ikinci tartışmanın kamuoyu yoklamalarında önde giden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders'ın egemenliğinde geçeceğinin tahmin edildiğini, ancak geceye California Senatörü Kamala Harris'in damga vurduğunu kaydediyor. Habere göre Harris iki saat süren programın büyük çoğunluğunda tartışma sahnesine hakim oldu. Biden'a medeni haklar konusunda yüklenen Harris, ırk meselesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu, ”Sahnedeki tek siyah olarak ırk üzerine konuşmak istiyorum,” diyerek gösterdi. Harris'in ayrıca Demokratlar'ın izleyicilerin gözünde ağız dalaşı içinde olan kavgacı bir aile izlenimi bırakmaması için rakiplerini gerektiğinde susturduğu da gözlendi. Öte yandan Harris'in eleştirileri karşısında yeterli yanıtları veremediği gözlenen Biden'ın arka planda kaldığı da gözlerden kaçmadı. Gazete, Biden ve Sanders arasındaki farklılıkların gecenin en çok konuşulacak konusu olmasının beklendiğini, ancak tartışmayı başka adayların yönlendirdiğini kaydediyor. Dün akşamki programın seçmen görüşü üzerinde çok etkili olması beklenmiyor.

Wall Street Journal ise Anayasa Mahkemesi'nin Kongre seçim bölgelerini partizan çizgilerle belirleyen eyalet yönetimlerinin mahkemeler tarafından engellenemeyeceği yönündeki kararıyla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi'nin muhafazakar kanadının partilerin avantajına olacak şekilde seçim bölgelerine ayrılmasının önüne geçemeyeceğine hükmettiğini yazıyor. Habere göre Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan tüm yargıçlar, Kongre seçim bölgelerinin belirlenmesinde partizanlığın oynadığı role yeşil ışık yaktı. Demokrat başkanlarca atanan ve azınlıkta olan liberal yargıçlarsa partizanlıkla seçim bölgesi gelirlemenin Amerikan hükümet sistemini tehlikeye attığını savundu. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının federal, eyalet ve yerel yönetimler bazında etkileri olacak.

Wall Street Journal bugün ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ticaret konusundaki anlaşmazlıkları aşmaya hazırlanmadan önce Başkan Trump'a Amerika'nın yerine getirmesini istedikleri bazı şartları sunmayı planladığını söylüyor. Habere göre Pekin'in Amerika'dan talep ettiği şartların başında Amerika'nın Çin telekomünikasyon devi Huawei'ye Amerikan yapımı teknolojilerin satışını engelleyen yasağı kaldırması geliyor. Pekin'in bunun yanısıra Amerika'nın tüm cezai gümrük tarifesi uygulamalarını da kaldırmasını talep edeceği söyleniyor. Amerika'nın ticaret alanındaki baş müzakerecisi Robert Lighthizer ve Çinli mevkidaşı Liu He, bu hafta telefon görüşmesi yaparak ticaret müzakerelerini yeniden nasıl rayına oturtabileceklerinin yollarını aradı. Ancak ön şartlara rağmen Çin lideri Şi Jingping'in Trump'ya karşı kavgacı ya da yüzleşmeci bir tutum takınması beklenmiyor. Amerikalı yetkililerse Çinliler'in müzakerelere kalınan yerden devam etmek isteyip istemediklerini anlamak için nabız yoklayacaklarını söylüyor.