"28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurum, Pendik'te yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Kurum, 285 bin metrekare büyüklüğündeki eski fabrika sahasının TOKİ mülkiyetine alınarak millet bahçesi haline getirildiğini anlattı.

Millet bahçesinde 10 bin metrekarelik gölet, 5 bin ağaç, 30 bin çalı ve 124 bin yer örtüsü, meydanlar, amfi tiyatro ve pazar yeri olacağını belirten Kurum, Pendik'e bağlı 5 köyde yaşayan çiftçilerin ürünlerini getirip bu pazarda satabileceğini aktardı.

Projede yer alan göletin kenarında yürüme yollarının bulunduğunu dile getiren Kurum, "Millet kıraathenelerimiz ve kütüphanelerimiz olacak. Burada çocuklarımız güvenli ve huzurlu bir şekilde 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekler, ders çalışabilecekler, bisiklete binecek ve yürüyüş yapabilecekler. Burada konser düzenleyecek belediyelerimiz ve bu konserlerde vakit geçirebilecekler. Bostan alanlarımız olacak, insanlarımız burada domates, salatalık biber yetiştirebilecekler. Vatandaşlarımız için burada olması gereken her türlü ayrıntıyı düşünmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.