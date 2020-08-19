28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları

Son 24 saatte İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ek yasaklar getirildi. 6 kentin daha listeye katılması ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni tedbir getirilen kent sayısı 28’e yükseldi. İZMİR İzmir'de 65 yaş ve üzerin vatandaşların kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezleri dışındaki yerleri kullanmaları yasaklandı. Alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri dışında yapmaları yasaklandı. Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere ve taziye ziyaretlerine (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı. Asker uğurlama törenlerine katılmamaları yasaklandı. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri dışında kullanmaları yasaklandı. BOLU 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı. Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı.