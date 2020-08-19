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28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

65 yaş ve üzeri vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya'da çeşitli yasaklar getirildi. Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce'yle beraber yeni yasak getirilen şehir sayısı 28'e yükseldi.

28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları

Son 24 saatte İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ek yasaklar getirildi. 6 kentin daha listeye katılması ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni tedbir getirilen kent sayısı 28’e yükseldi.

İZMİR

İzmir'de 65 yaş ve üzerin vatandaşların kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezleri dışındaki yerleri kullanmaları yasaklandı.

Alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri dışında yapmaları yasaklandı.

Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere ve taziye ziyaretlerine (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

Asker uğurlama törenlerine katılmamaları yasaklandı.

Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri dışında kullanmaları yasaklandı.

BOLU

65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı.

Öte yandan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu ve kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi.

TUNCELİ

Tunceli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

Düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. ziyaretlere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

BALIKESİR

Balıkesir’de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

Düğün, kına, nişan, sünnet, vb. etkinliklere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

Pazar yerlerine 16.00 – 20.00'ye girmeleri kısıtlandı.

NİĞDE

Niğde’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08-00-20-00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşların 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları kısıtlandı.

12:00'dan sonra pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı.

KONYA

Konya’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasak.

Pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

65 yaş üstü, 16 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların (1. derece yakını olanlar hariç) sokak, köy ve kır düğünü gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

22 ŞEHİR LİSTEDEYDİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlara Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce’de çeşitli ek önlemler getirilmişti.


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