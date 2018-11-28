28 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'la yaptığı ve Merkez Bankası politikalarından iklim değişikliğine farklı konuların ele alındığı 20 dakikalık söyleşinin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Trump'ın borsalardaki son çalkantıdan ve otomotiv devi General Motors'un Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarını kapatacağı ve personelinin yüzde 15'ini işten çıkaracağı açıklamasından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı sorumlu tuttuğunu yazıyor. Habere göre Trump, söyleşide, kendi eliyle seçtiği Merkez Bankası Başkanı Powell'dan ”bir nebze bile” memnun olmadığını söyledi. Trump, Merkez Bankası'nın faiz artışı politikasını eleştirdi ancak ekonomik gerileme dönemine girileceği gibi bir endişesi olmadığını söyledi. Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gerginlikler nedeniyle Arjantin'deki G-20 zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le yapması planlanan görüşmeden çekilebileceği tehdidinde bulundu. Trump söyleşide ayrıca Şükran Günü'nden hemen sonra yayınlanan iklim değişlikliği raporuyla ilgili de konuştu. İklim değişikliğinin etkilerini görmediğini kaydeden Trump, ”Benim gibi birçok zeki insan iklim değişikliğine inanmıyor. Havamıza, suyumuza bakın, hiç olmadığı kadar temiz,” şeklinde konuştu. Söyleşide gündeme gelen bir başka meseleyse Cemal Kaşıkçı cinayetiydi. Trump, Suudi Arabistan'la olan sıkı bağları koruma kararında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayet talimatını bizzat verdiği suçlamalarını devamlı olarak reddetmesinin büyük rol oynadığını söyledi.

New York Times ise geçen ay Cava Denizi'ne düşen Endonezya havayolu şirketi Lion Air'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutusundan alınan verilerin uçağın düşüş nedeniyle ilgili önemli ipuçları içerdiğini yazıyor. Gazete, 189 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği kazaya hatalı sensör göstergeleri alan bir otomatik sistemin neden olduğunun anlaşıldığını bildiriyor. Habere göre uçağın pilotları, kalkış anından itibaren hatalı sensörler nedeniyle burnu sürekli inişe zorlanan uçağı kontrol etmek için çok çabaladı. Pilotlar havada sadece 11 dakika kalan uçağın burnunu en sonunda havaya yöneltmeyi başarsa da tam kontrol sağlayamadı ve uçak, saatte 720 kilometre hızla denize düştü. Uzmanlar, kara kutu verilerinin açıklanmasından önce de kazaya, Boeing'in son model 737 uçaklarında kullandığı ve uçağın burnunun çok fazla yükseltmesini engelleyen bilgisayarlı sistemdeki hatanın yol açmış olabileceğini düşünüyordu. Birçok pilot, kazadan sonra Boeing'in yeni uçaklarında kullandığı bu sistem hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini kaydetmişti. Boeing ise sistemle ilgili prosedürlerin ayrıntılarının uçağın pilot el kitabında bulunduğunu savunuyor.