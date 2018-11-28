28 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'la yaptığı ve Merkez Bankası politikalarından iklim değişikliğine farklı konuların ele alındığı 20 dakikalık söyleşinin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Trump'ın borsalardaki son çalkantıdan ve otomotiv devi General Motors'un Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarını kapatacağı ve personelinin yüzde 15'ini işten çıkaracağı açıklamasından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı sorumlu tuttuğunu yazıyor. Habere göre Trump, söyleşide, kendi eliyle seçtiği Merkez Bankası Başkanı Powell'dan ”bir nebze bile” memnun olmadığını söyledi. Trump, Merkez Bankası'nın faiz artışı politikasını eleştirdi ancak ekonomik gerileme dönemine girileceği gibi bir endişesi olmadığını söyledi. Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gerginlikler nedeniyle Arjantin'deki G-20 zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le yapması planlanan görüşmeden çekilebileceği tehdidinde bulundu. Trump söyleşide ayrıca Şükran Günü'nden hemen sonra yayınlanan iklim değişlikliği raporuyla ilgili de konuştu. İklim değişikliğinin etkilerini görmediğini kaydeden Trump, ”Benim gibi birçok zeki insan iklim değişikliğine inanmıyor. Havamıza, suyumuza bakın, hiç olmadığı kadar temiz,” şeklinde konuştu. Söyleşide gündeme gelen bir başka meseleyse Cemal Kaşıkçı cinayetiydi. Trump, Suudi Arabistan'la olan sıkı bağları koruma kararında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayet talimatını bizzat verdiği suçlamalarını devamlı olarak reddetmesinin büyük rol oynadığını söyledi.
New York Times ise geçen ay Cava Denizi'ne düşen Endonezya havayolu şirketi Lion Air'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutusundan alınan verilerin uçağın düşüş nedeniyle ilgili önemli ipuçları içerdiğini yazıyor. Gazete, 189 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği kazaya hatalı sensör göstergeleri alan bir otomatik sistemin neden olduğunun anlaşıldığını bildiriyor. Habere göre uçağın pilotları, kalkış anından itibaren hatalı sensörler nedeniyle burnu sürekli inişe zorlanan uçağı kontrol etmek için çok çabaladı. Pilotlar havada sadece 11 dakika kalan uçağın burnunu en sonunda havaya yöneltmeyi başarsa da tam kontrol sağlayamadı ve uçak, saatte 720 kilometre hızla denize düştü. Uzmanlar, kara kutu verilerinin açıklanmasından önce de kazaya, Boeing'in son model 737 uçaklarında kullandığı ve uçağın burnunun çok fazla yükseltmesini engelleyen bilgisayarlı sistemdeki hatanın yol açmış olabileceğini düşünüyordu. Birçok pilot, kazadan sonra Boeing'in yeni uçaklarında kullandığı bu sistem hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini kaydetmişti. Boeing ise sistemle ilgili prosedürlerin ayrıntılarının uçağın pilot el kitabında bulunduğunu savunuyor.
New York Times bugün ayrıca Cuma günü Arjantin'de başlayacak G-20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelecek olan Başkan Trump'ın ticaret konusunda Çin'le anlaşmaya varmaya istekli olduğunun sinyallerini verdiğini bildiriyor. Gazete, Trump'ın şimdiye kadar ticaret konusunda Çin'e taviz vermeyen bir yaklaşık sergilediğini hatırlatıyor. Ancak gazetenin yorumuna göre ek gümrük tarifesi uygulamaları tehdidinin perde arkasında, uzatmalı bir ticari savaşın mali piyasalar ve ekonominin geneli üzerinde olumsuz etkiler doğuracağına ilişkin kaygılar, giderek artıyor. Amerikalı yetkililer, bu durumun, Amerika ve Çin arasında yeni gümrük tarifesi uygulamalarını birkaç aylığına askıya alacak bir anlaşma yapılmasına zemin hazırlayabileceğini kaydediyor. Borsalardaki dalgalanmalar, faiz oranlarındaki artış ve General Motors'un bu hafta açıkladığı fabrika kapatma ve toplu işten çıkartma kararı, yetkililere göre Trump üzerinde sarsıcı bir etki bıraktı. Bu nedenle Cumartesi akşamı Xi Jinping'le Buenos Aires'ye yemekte buluşacak olan Trump'ın ”zafer” olarak adlandırabileceği bir anlaşmaya varmak istediği belirtiliyor. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın Xi'yle anlaşmaya açık olduğunu ancak görüşmeden bir sonuç elde edilememesi durumunda gümrük vergisi planını uygulama konusunda da çekincesi olmadığını söyledi. Trump Yönetimi şu anda 1 Ocak'tan itibaren 250 milyar dolarlık Çin malına uygulanan gümrük tarifesi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor. Trump'ın ek 267 milyar dolarlık Çin malına daha aynı uygulamayı getirme tehdidi ise birçoklarına göre iki dünya devini tam anlamıyla ekonomik bir Soğuk Savaş'a sürükleyecek nitelikte.
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