28 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın, Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli ve Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulanmasına ilişkin sert yasa tasarısını imzaladığını yazıyor. Habere göre Çin'le ticaret anlaşmasına varmaya çalıştığı bu dönemde bazı Çinli yetkililere yönelik yaptırım kararı alması, Trump'ın bir yandan demokrasi yanlısı eylemcilere destek mesajı gönderirken diğer yandan Çin-Amerika ilişkilerindeki gerilimi arttırması anlamına geliyor. Karara sert tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, çıkarılan yasanın ”uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini, Amerika'nın Hong Kong ve Çin'in içişlerine karışması anlamına geldiğini” bildirdi. Bakanlık ayrıca Amerika'nın keyfi davranmaması gerektiğini, doğacak her türlü sonuçtan Amerika'nın sorumlu olacağını kaydetti. Gazete, Başkan Trump'ın söz konusu yaptırım yasasını imzalayıp imzalamayacağının tartışma meselesi haline geldiğini hatırlatıyor. Trump, daha geçen Cuma gününe kadar tasarıyı imzalamayacağını, protestocuları desteklese de Çin lideri Şi Jinping'le ”dost” olduğunu söylüyordu. Ancak tasarının Temsilciler Meclisi ve Senato'dan vetoya fırsat bırakmayacak çoğunlukla geçmesi, Trump'ın elindeki seçenekleri azalttı. Trump'ın Şükran Günü arifesinde, borsalar kapandıktan sonra açıklanan kararı, gazeteye göre Hong Kong meselesini şimdiye kadar müzakere masasından uzak tutmaya çalışan Amerika ve Çin arasında yeni bir sürtüşmeye yol açabilir.

Washington Post ise Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin, Ukrayna eski Başsavcısı Yuri Lutsenko'yla Ukrayna'nın Joe Biden'a yönelik soruşturma açması için işbirliği yaptığı aylarda Lutsenko'yu avukatı olarak en az 200 bin dolar karşılığında temsil etmek üzere anlaşmaya vardığını yazıyor. Habere göre Giuliani, Ukrayna eski Başsavcısı Yuri Lutsenko'yla anlaşmak için Şubat ayında görüşmelere başladı. Lutsenko'yla önce Ocak ayında New York'ta, daha sonra Şubat'ta Varşova'da görüşen Giuliani, aynı zamanda Hunter Biden'in Ukrayna'daki bağlantıları ve 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın değil, Ukrayna'nın müdahale ettiği iddiası üzerine bir takım çalışmalar yürütüyordu. Gazete, anlaşmaların uygulamaya girmediğini, Giuliani'ninse Lutsenko ya da başka Ukraynalı yetkililer tarafından ödeme aldığına ilişkin bir kanıt olmadığını kaydediyor. Ancak konuya ilişkin bilgisi olan kişiler, Giuliani ve Lutsenko arasındaki müzakerelerin, Ukraynalılar'ın Giuliani'nin şirketine 200 bin dolardan fazla ödeme yapacağına ilişkin hukuki anlaşmaların yapılması aşamasına kadar ilerlediğini bildiriyor.