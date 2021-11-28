28 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 28 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potadaki isimler en iyi yemeği çıkarmaya çalışarak eleme potasından kurtulmak için ellerinden geleni yaptı. Peki 28 Kasım MasterChef'te elenen isim kim oldu?

28 KASIM MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

MasterChef'te kimin elendiği birazdan belli olacak. Elenen isim açıklandığında haberimiz güncellenecek.

MasterChef'te dleme potasında Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem yer aldı. Gecenin en başarılı tabağını açıklayan Somer Şef bu tabağın Mert'e ait olduğunu söyledi. Potadan ilk çıkan isim Mert oldu. Elenmekten kurtulan Mert duygularını, ''Mutluyum, geldiğim günden beri yapmaya çalıştığım şeyi şimdi başardım.'' ifadelerini kullanarak sarf etti. Sonrasında potadan kurtulan isimler Hasan ve Görkem oldu. Hasan potadan çıkan ikinci, Görkem ise üçüncü isimdi.

Sona kalan üç isim ise Araz, Safanur ve Pelin oldu. MasterChef Türkiye'ye 28 Kasım akşamında Araz, Safanur ya da Pelin veda edecek.



