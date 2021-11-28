MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 28 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

28 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

28.11.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan bir yarışmacı 28 Kasım Pazar akşamında MasterChef'e veda ediyor. Eleme potasında Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem yer aldı. Eleme heyecanının yaşandığı Kasım akşamında ana tema ürünü pancardı. Peki 28 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

28 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 28 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potadaki isimler en iyi yemeği çıkarmaya çalışarak eleme potasından kurtulmak için ellerinden geleni yaptı. Peki 28 Kasım MasterChef'te elenen isim kim oldu?

28 KASIM MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

MasterChef'te kimin elendiği birazdan belli olacak. Elenen isim açıklandığında haberimiz güncellenecek.

MasterChef'te dleme potasında Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem yer aldı. Gecenin en başarılı tabağını açıklayan Somer Şef bu tabağın Mert'e ait olduğunu söyledi. Potadan ilk çıkan isim Mert oldu. Elenmekten kurtulan Mert duygularını, ''Mutluyum, geldiğim günden beri yapmaya çalıştığım şeyi şimdi başardım.'' ifadelerini kullanarak sarf etti. Sonrasında potadan kurtulan isimler Hasan ve Görkem oldu. Hasan potadan çıkan ikinci, Görkem ise üçüncü isimdi.

28 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

Sona kalan üç isim ise Araz, Safanur ve Pelin oldu. MasterChef Türkiye'ye 28 Kasım akşamında Araz, Safanur ya da Pelin veda edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında ve nereli?
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aksaray'da hareketli dakikalar! İkna çalışması 1,5 saat sürdü

Aksaray'da hareketli dakikalar! İkna çalışması 1,5 saat sürdü

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: İnsan utanır

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: İnsan utanır

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Aşiretten yeni karar: Kız isteme törenindeki altın miktarına kota koydular

Aşiretten yeni karar: Kız isteme törenindeki altın miktarına kota koydular

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.