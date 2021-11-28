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  4. 28 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

28 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

28.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. Öte yandan çekiliş canlı olarak da takip edilebiliyor. İşte Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

28 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Şans Topu çekilişini Milli Piyango'nun internet sitesinde sol, üst kısımda yer alan, 'MP TV İzle' butonundan canlı takip edebilirsiniz. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı yayınlanıyor. İşte detaylar...

28 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

28 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonucunu Milli Piyango'nun internet adresinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresine erişim sağlamalısınız. Çekiliş takvimini öğrenmek için, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi' adresine tıklayınız. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor ve sonuçlar birkaç dakikada belli oluyor. Çekilişi canlı takip etmek için Milli Piyango TV'nin, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayınız.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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