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28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan'dan halk oyunları ekiplerinin katıldığı festival, kortej yürüyüşü ve "Kakava Ateşi"nin yakılmasıyla başladı

KIRKLARELİ (AA) - 28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı.

Özgürlük Parkı önünde, Vali Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kadir Oğuz, tiyatro oyuncusu Haldun Dormen, Suheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin katıldığı kortej, Karaumur, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İstasyon caddelerini takiben festival alanına yürüdü.

Kortej yürüyüşüne Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan halk oyunları ekipleri de katıldı.

Klasik araçların öncülük ettiği kortejde, halk oyunları ekipleri ve gruplar çeşitli gösteriler yaptı.

Festival alanında Devlet Opera ve Balesi kadın sanatçıları tarafından "Kadın" temalı gösteri sunuldu.

Kesimoğlu, alanda yaptığı konuşmada, 28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin sıradan bir organizasyon olmadığını söyledi.

Bu yılki festivalin ana temasını kadın olarak belirlediklerini ifade eden Kesimoğlu, "Kırklareli festivalinde tarihe, kültüre, sanata sahip çıkış söz konusu. Bu festivalde canımız pahasına da olsa koruduğumuz değerlere sahip çıkmanın işaretini veriyoruz." dedi.

Kesimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu değerleri yolda bulmadık. Kırklareli’nin geçmişten gelen kökleri var. İşte bu festival geçmişten gelen köklerin geleceğe uzanmasıyla ilgili uzun bir yolculuktur. Dünü, bugünü, yarını buluşturan bir sevgi çemberidir Kırklareli Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali."

Belediye Başkanı Kesimoğlu, görev yaptığı 5 yılda festivale katılan tek vali olduğunu dikkati çektiği Osman Bilgin'e de teşekkür etti.

Vali Bilgin de yaptığı konuşmada, bu tür geleneklerin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin ana temasının da kadın olarak belirlenmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere şehitlerimiz, gazilerimiz mücadeleyi verirken onların arkasında kadınlarımız vardı. O kadınlarımızın mücadelesiyle aslında mücadele kazanıldı. Aslında bugün kendi evlerimizde ailemizin içerisinde de onu görüyoruz. Kadının toplayıcı unsurunu ama erkeğin dağıtıcı unsurunu görüyoruz. Bir erkek olarak bunu söylemek zorundayım. Evimizde çocukların yetişmesinden tutun da her türlü birlik ve düzene kadar ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görme fırsatı bulunuyoruz. Kadınlarımızın hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

- Işkırlak, Demet Akbağ'a verildi

Kırklareli Belediyesince geçen yıl Zihni Göktay'a verilen Karagöz ışkırlağı (Karagöz'ün başlığı), bu yıl Demet Akbağ'a verildi.

Filim çekimleri nedeniyle etkinliğe katılamayan Akbağ'ın ışkırlağını, Haldun Dormen aldı.

Konuşmaların ardından "Kakava Ateşi" yakıldı.

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