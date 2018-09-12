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28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi

KIRKLARELİ (AA) - Şarkıcı Mehmet Erdem, 28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında konser verdi.

Sebahattin Ali Sokağı'ndaki konserde Mehmet Erdem, hayranlarıyla buluştu.

Erdem, albümlerinde yer alan şarkıları seslendirdi.

Konsere katılan hayranlarından bazıları şarkıları söyleyerek eşlik ederken, bazıları ise telefon ışıklarını yaktı.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'ni çok sevdiğini söyledi. Festivalin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdem, konsere katılan herkese teşekkür etti.

Konser, yaklaşık bir saat sürdü.

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