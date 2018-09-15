KIRKLARELİ (AA) - 28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali MFÖ konseriyle sona erdi.

Festival alanındaki konserde hayranlarıyla buluşan grup, albümlerinde yer alan şarkıları seslendirdi.

Konserde izleyicilerin bazıları şarkıları söyleyerek ve bazıları da telefon ışıklarıyla fon yaparak gruba eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde bir konuşma yapan Özkan Uğur, Kırklareli'ni çok sevdiğini söyledi.

Kırklareli'nin mutlu insanlar kenti olduğunu yakından gördüklerini ifade eden Uğur, konsere katılan herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, gruba çiçek takdim etti.

