28 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 2, 17, 23, 27, 37 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1309'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 223 bin 497 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 704 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 78 kişi 90 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 76 bin 357 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

