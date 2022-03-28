28 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları, kısa sürede belli oluyor ve internetten ilan ediliyor. Peki 28 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.



Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca söz konusu linkten, diğer çekilişlerin sonuçlarını da kontrol edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



