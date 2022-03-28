Yeni haftanın başlamasıyla şans oyunu severler gözlerini, On Numara çekilişinin sonuçlarına çevirdi. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Peki 28 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

28 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişinin ve diğer çekilişlerin sonuçlarına,'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Bilindiği gibi On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları şu şekildeydi: 6-7-12-16-17-22-27-37-40-41-45-46-47-50-51-53-60-66-67-68-72-75.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



