Yeni haftanın başlamasıyla şans oyunu severler gözlerini, On Numara çekilişinin sonuçlarına çevirdi. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Peki 28 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
On Numara çekilişinin ve diğer çekilişlerin sonuçlarına,'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Bilindiği gibi On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları şu şekildeydi: 6-7-12-16-17-22-27-37-40-41-45-46-47-50-51-53-60-66-67-68-72-75.
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.