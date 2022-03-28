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28 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 28 Mart 2022 Pazartesi

28.03.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mart Pazartesi deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde yayımlandı. Haftanın ilk gününde Bingöl, Balıkesir, Sivas, İzmir gibi illerimizin yanı sıra Yunanistan'da da sarsıntı gerçekleşti. Bu kapsamda Bugün nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

28 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 28 Mart 2022 Pazartesi

28 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bingöl, Balıkesir, Sivas, İzmir gibi illerimizin yanı sıra Yunanistan'da da sarsıntı gerçekleşti. 28 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu illerde yaşan vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda 28 Mart Pazartesi deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

28 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.28 06:51:27 39.2243 40.2182 8.5 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.03.28 06:17:54 39.4843 27.8475 3.0 -.- 1.8 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.28 06:06:45 38.4275 23.4835 5.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.03.28 04:58:51 37.0343 28.3913 5.0 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 04:49:39 36.2290 29.1607 27.5 -.- 1.4 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.03.28 04:39:00 39.3982 37.5600 5.0 -.- 2.5 -.- TATLIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.03.28 04:08:29 38.2487 27.8900 5.2 -.- 1.5 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.03.28 03:34:19 38.3225 38.8917 21.2 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2022.03.28 02:41:01 39.4017 37.5958 1.4 -.- 1.8 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.03.28 02:09:59 38.3103 38.8623 19.5 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.28 01:59:17 37.0328 28.3893 1.8 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 01:30:23 36.1650 28.4348 12.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Bingöl İzmir
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