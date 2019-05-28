28 Mayıs Dünya Adet Hijyeni Günü: 'Hocam erkekler neden regl olmuyor, haksızlık değil mi?'

*"Aylık misafirim geldi", "Hastayım", "Ay başındayım", "Halam geldi!" ve daha niceleri..**.* Türkiye'de çok sayıda kız çocuk ve kadın regl olduklarını nesilden nesle geçen bu ifadelerle dile getiriyor. Bugün beşincisi kutlanan 28 Mayıs Dünya Adet Hijyeni Günü'nün bir amacı da, kadın üreme sağlığı konusunda bu gibi tabuları kırmak.

Ergenlik çağına gelen çocuklar arasında kadın üreme organı, adet döngüsü ve adet hijyeni konusuyla ilgili soru işaretleri günümüzde de yaygın. Uzmanlar regl konusunun bir tabu olmaktan çıkamadığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de biri hukukçu, diğeri araştırma uzmanı iki genç kadın tam da bu nedenle 2017'de güçlerini birleştirdi ve bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi: "Konuşmamız Gerek".

İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz, proje kapsamında ortaokul çağındaki kız çocuklarını ilk regl dönemlerine hazırlamak için saha çalışmaları yapıyor. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tarım işçisi kadınlarla başlayan yolculukları İstanbul - Zeytinburnu'ndaki mülteci çocuklara kadar uzanıyor.