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28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

28.05.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor. Tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs vaka sayıları araştırılıyor. Peki, 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranı...

28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

28 Mayıs koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. En güncel korona tablosu verilerine göre Türkiye'de 27 Mayıs'ta vaka sayısı 8 bin 426'ya düşmüştü. Normalleşme takviminin uygulanmasına günler kala vatandaşlar 28 Mayıs koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte, 28 Mayıs son dakika korona tablosu...

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

28 Mayıs koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalar Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden ilerleyen dakikalarda açıklanacak.

27 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 183 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 426 oldu.

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26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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