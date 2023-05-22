28 Mayıs öncesi kritik gün! Sinan Oğan, saatler kala açıkladı: "Ümit Özdağ ile kararımız farklı olabilir"

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5,17'lik oy oranıyla ikinci tur için kritik bir konuma gelen Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde nasıl bir tutum alacağını bugün açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan, sosyal medyadan son yaptığı paylaşımla ise pazartesi gününü işaret etmişti. Oğan'ın Erdoğan ile görüşmesinden çok kısa süre önce ise Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

ÖZDAĞ TARAFSIZ, OĞAN İSE...

Söz konusu görüşmeler sonucu Oğan ve Özdağ'ın farklı fikirlerde olduğu, bir araya geldikleri kritik toplantıda bu durumun netleştiği iddia edildi. ATA İttifakı'nın dağılmasıyla birlikte gözler iki isme çevrilirken, Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemeyi savunduğu, Özdağ'ın ise tarafsız kalmayı önerdiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Sinan Oğan, Özdağ ile farklı düşündüklerini reddetmedi.

SİNAN OĞAN: "KARARIMIZ AYNI OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Oğan yaptığı açıklamada "Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da…… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil." diye konuştu.

"Bugün açıklayacağınız kadar aynı olmayabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Oğan, "Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok." dedi.