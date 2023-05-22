HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 28 Mayıs öncesi kritik gün! Sinan Oğan, saatler kala açıkladı: "Ümit Özdağ ile kararımız farklı olabilir"

28 Mayıs öncesi kritik gün! Sinan Oğan, saatler kala açıkladı: "Ümit Özdağ ile kararımız farklı olabilir"

22.05.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kalırken Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği merak ediliyor. Tüm gözler Oğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrilirken, Özdağ ve Oğan'ın farklı kararlar alacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama ise kritik basın toplantısına saatler kala Oğan'dan geldi.

28 Mayıs öncesi kritik gün! Sinan Oğan, saatler kala açıkladı: "Ümit Özdağ ile kararımız farklı olabilir"

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5,17'lik oy oranıyla ikinci tur için kritik bir konuma gelen Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde nasıl bir tutum alacağını bugün açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan, sosyal medyadan son yaptığı paylaşımla ise pazartesi gününü işaret etmişti. Oğan'ın Erdoğan ile görüşmesinden çok kısa süre önce ise Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

KK

ÖZDAĞ TARAFSIZ, OĞAN İSE...

Söz konusu görüşmeler sonucu Oğan ve Özdağ'ın farklı fikirlerde olduğu, bir araya geldikleri kritik toplantıda bu durumun netleştiği iddia edildi. ATA İttifakı'nın dağılmasıyla birlikte gözler iki isme çevrilirken, Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemeyi savunduğu, Özdağ'ın ise tarafsız kalmayı önerdiği belirtiliyor.

ER

Konuyla ilgili Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Sinan Oğan, Özdağ ile farklı düşündüklerini reddetmedi.

SİNAN OĞAN: "KARARIMIZ AYNI OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Oğan yaptığı açıklamada "Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da…… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil." diye konuştu.

1

"Bugün açıklayacağınız kadar aynı olmayabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Oğan, "Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok." dedi.

İlginizi Çekebilir

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

 ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

 Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

 AK Parti'nin oyları neden düştü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

AK Parti'nin oyları neden düştü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli olduATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu
Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyorTürkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor
Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...
Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

Merakla bekleniyordu! Çekimler sırasındaki o anları anlattı: Ara verildiği zaman...

ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.