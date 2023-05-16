28 Mayıs'ta on binlerce yeni seçmen sandık başına gidecek! Seçmen kağıtlara basılarak adreslerine yollanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü olacak. Aradan geçen iki haftalık sürede 18 yaşını giren ve 28 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yaklaşık 50 bin yeni seçmen oy kullanma hakkı elde edecek.

Daha önce oy kullanan seçmenler için yeni seçmen kağıtları basılmayacak ancak ikinci turda ilk defa oy kullanacak olan seçmenler için seçmen kağıtları basılarak seçmenlere yollanacak. İlk turda oy kullanan seçmenler hangi sandıkta oy kullandıysa ikinci turda da aynı sandıklar geçerli olacak.

Yeni seçmenler için ise oy kullanacakları sandıklar kendilerine iletilen seçmen kağıtlarında yer alacak. Ayrıca, yeni oy kullanacak olan seçmenler nerede oy kullanacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

(İHA)

