28 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Akşam yayınlarına gelindiğinde ise TRT 1’de Elimi Bırakma, Star Tv’de Kardeş Çocukları, Fox Tv’de de Savaşçı adlı diziler izlenebilir. Show Tv ise Angelina Jolie ve Johnny Deep’li Turist filmini yayınlayacak.
Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 28 Nisan Pazar gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı...
Tüm kanalların 28 Nisan Pazar yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI
ATV
07:30’da ATV’de Hafta Sonu programı ile pazar sabahına başlayan kanal hemen arkasından 10:00’da Nihat Hatipoğlu’nu ekrana getirecek. Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet adlı yayının bitmesi ile de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 133. bölümü yayınlanacak. 15:10’da da hafta içi izleyemeyenler Hercai’nin 7. bölümünün tekrarını yakalayabilirler. 19:00’da ana haber bülteni, 20:00’da da Zengin ve Yoksul’un yeni bölümünü izleyebilirsiniz. Nihal, Meral’la teknede karşılaşır ve şok geçirir. Kendisine hakim olamayan Meral, Nihal’i tekneden iter.
STAR TV
Pazar sabahını Star Tv ile karşılamak isteyenler Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizinin tekrar yayınını izleyebilirler. 10:00’a gelindiğinde ise Özlem Denizmen’le Kadınca programı ekrana gelecek. Her hafta farklı konukların ağırlandığı programda modadan sağlığa kadar geniş bir konu yelpazesi işleniyor. 12:00’da ise Vahe İle Evde Mutluluk yayınlanacak. Öğleden sonra Erkenci Kuş ve İstanbullu Gelin dizilerinin tekrarı izlenebilir. Star Haber’in bitmesi ile birlikte ise Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölümü ekranda olacak. Annesinden öğrendiği gerçek ile sarsılan Yıldırım’ın hamlesi dengeleri değiştirecek mi? Umay, tam köşeye sıkışmışken yeniden kendisini haklı çıkartmayı nasıl başaracak?
TRT 1
Beni Böyle Sev ve Diriliş "Ertuğrul" dizileri ile pazar sabahını açan TRT 1 sonrasında yayın akışına Enine Boyuna ile devam edecek. Türkiye ve dünya gündemine dair konuların yorumlandığı programın ardından Tek Yürek dizisi izlenebilir. Aileler Yarışıyor ise 17:00’da ekranda olacak. 19:00’da ana haber bülteninde hem haberleri hem de spora dair gelişmeleri takip edebilirsiniz. 20:00’da ise Elimi Bırakma’nın yeni bölümü yayınlanacak. Babasının katilini bulmaya gittikçe yaklaşan Azra’nın önündeki bilmece nasıl çözülecek? Kadir ile olan ilişkisi öğrenilince zor anlar yaşayan Melis’ten gelen haber aileyi sarsacak.
KANAL D
Yeni dizisi Leke’nin tekrarı ile güne başlayan Kanal D, Magazin D Pazar ile yayınına devam edecek. Öğlene kadar sürecek programda haftanın önemli magazin haberlerini seyredebilirsiniz. 13:00’da ise Arda İle Omuz Omuza yayında olacak. Bu programın bitmesinin ardından farklı sunumu ve tarzı ile dikkat çeken Ayhan Sicimoğlu karşınıza gelecek. 18:45’te Kanal D Haber Hafta Sonu, 19:45’te Çok Güzel Hareketler 2, 23:45’te de Zırtapoz 2 Kanal D’nin akşam kuşağını oluşturan yayınlar.
TV8
TV8 pazar sabahında Oynat Bakalım ve Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular yayına gelecek. 08:30’da da Çook Yaşa’nın yeni bölümü yayınlanacak. Kaçıranlar için 09:45’te Jet Sosyete, 12:30’da Kızım tekrar ekranda olacak. 15:00’a gelindiğinde ise Survivor Panorama Hafta Sonu canlı olarak izlenebilir. 17:15’te komedi filmi Yok Artık 2 pazar gününüze neşe katacak. 20:00’da Survivor Türkiye - Yunanistan ve 00:15’de Survivor Ekstra canlı olarak sizlerle buluşacak. 02:00’da da EYS Gece Modu izlenebilir.
FOX TV
FOX TV’nin pazar ekranı 08.30’da İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu ile açılıyor. Gündeme dair önemli olayların aktarıldığı programın hemen arkasından ise Kadın’ın yayınlanan son bölümü izlenebilir. 13.30’da Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi karşınızda olacak. Yine hafta içi dizilerinden olan Bir Aile Hikayesi 15:30’da yayınlanacak. saatler 19.00’ı gösterdiğinde ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu izlenebilir. 20.00’da yayına girecek olan Savaşçı’nın yeni bölümünde tim yine maceradan maceraya atılırken izleyiciyi de bol aksiyonlu bir bölüm bekliyor.
SHOW TV
Güldüy Güldüy Show Çocuk’un tekrarı sabahın ilk programı olacak. 08:15’te Hayat Güzeldir’in yeni bölümü, 10:00’da Pazar Sürprizi canlı olarak yayınlanacak. 13:00’da Gülperi, 16: 15’te Lezzet Akademisi yayınlanacak. 18:45’teki Hafta Sonu Ana Haber’in ardından 20:00’da Turist adlı film yayınlanacak. Angelina Jolie ve Johnny Deep’in başrolleri paylaştığı dizi aşk acısı çeken Frank’in İtalya’ya gelmesiyle başından geçen aksiyon dolu olayları anlatıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum