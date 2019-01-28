28 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump’la yaptığı söyleşinin ayrıntılarına yer veriyor. Habere göre Trump, söyleşide, sınır duvarı meselesiyle ilgili olarak Kongre’yle yapılacak müzakerelerden bir sonuç çıkmasını beklemediğini kaydetti. 17 Kongre üyesinden oluşan grup, 15 Şubat’a kadar Trump’a bir öneri sunmakla görevlendirildi. Müzakerelerden sınır duvarı ödeneğinin onaylanması kararı çıkması olasılığını yüzde 50’den az olarak değerlendiren Trump, sınır duvarı ödeneğinin 5,7 milyar dolardan az olması gibi bir seçeneği değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna, “Sanmıyorum,” şeklinde yanıt verdi. Trump, sınır duvarı ödeneğinin onaylanmasına karşılık daha geniş kapsamlı bir göç yasasını ele alıp almayacağı sorusunu da aynı şekilde yanıtladı. Trump, Amerika’ya aileleri tarafından çocuk yaşta kaçak olarak getirilen çoğu Latin kökenli gence yasal statü sağlanması meselesinin ayrı olarak ele alınması gerektiği görüşünde. Gazete Trump’ın sınır duvarı için hükümeti yeniden kapatma olasılığının gündemde olup olmadığı konusundaysa, “Bu kesinlikle seçeneklerden biri” ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, Demokrat Partililer’e duvar ödeneğini kabul ettiremeden hükümeti açmayı kabul ettiği için Cumhuriyetçi ve muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefinde. Muhafazakar yorumcu Ann Coulter’ın Trump için “pısırık” tanımlaması yapması, bu eleştiriler arasında en dikkat çekici olanıydı.

Washington Post, bir aydan uzun süre sonra hükümetin üç haftalığına açılmasını ve sınır güvenliği meselesinin Demokrat Parti’yle müzakere edilmesini kabul eden Başkan Trump’ın hala sınır duvarını inşa etmek için acil durum ilan etme yetkisini kullanarak Kongre’yi bertaraf etme fikrini gündemde tuttuğunu yazıyor. Gazete, Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ni vekaleten yürüten Mick Mulvaney’nin dün Fox Haber kanalında yaptığı açıklamada, Başkan’ın ülkeyi savunmaya kararlı olduğunu, bu taahhüde Kongre onayı olsun ya da olmasın bağlı kalacağını söylediğini bildiriyor. Gazetenin adının açıklanmasını istemediği dört kaynaktan edindiği bilgiye göre Trump, hafta sonunda danışmanlarına ulusal acil durum ilan etmenin belki de en iyi seçenek olduğunu söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump’ın hükümeti geçici süreliğine açma kararının bir geri çekilme değil, acil durum ilan etmenin önündeki engelleri kaldırma anlamına geldiğini kaydetti. Trump’ın Meksika sınırında ulusal acil durum ilan etmesi durumunda askeri inşaat projeleri için ayrılan ödeneklerin sınır duvarı inşasına kaydırılması gündeme gelecek. Ancak uzmanlar, böyle bir hamlenin hukuki engellere takılacağı görüşünde. Yakın çevresinden bir kişi ise Trump’ın hükümeti açma kararının haber medyasında Demokrat Parti’ye boyun eğme şeklinde yansıtılmasından son derece rahatsız olduğunu ve muhafazakar müttefiklerinin sınır duvarı tartışmasını kızıştırması için Trump’a baskı yaptığını söyledi.

New York Times ise düşük ekonomik büyüme oranlarının ve düşük enflasyonun küresel ekonomi açısından hala bir tehdit unsuru olmayı sürdürdüğünü bildiriyor. Habere göre geçen yıl küresel ekonomiye ilişkin veriler umut vaat etmiş olsa da dünyanın en büyük ekonomilerinin işgücünün yaşlanması, imalatta büyümenin zayıflaması, küresel tasarrufların aşırı oranda artması ve küresel talebin düşmesi gibi dünya ekonomisini son on yıldır tehdit eden unsurlar, hala varlığını koruyor. Gazete, Amerika’da düşük işsizlik oranına rağmen maaşların çok yavaş artmasında da bu unsurların etkili olduğu yorumunda bulunuyor. Büyüme oranının düşük seyretmesi, ekonominin daha hızlı gerilemeye başlayabileceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre faiz oranlarının düşük olmasıysa Merkez Bankası’nın gelecekte olası bir ekonomik krizle mücadelede faiz kozunu kullanmasını engelliyor. Öte yandan Amerikan Merkez Bankası FED’in yarın ve Çarşamba günü yapacakları toplantılardan faiz oranlarında değişiklik sonucu çıkması ise beklenmiyor.