28 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Mart ayında piyasaya çıkacak kitabından basına sızdırılan bazı alıntıların Trump'ın savunmasını zora sokmasından sonra Senato'daki azil duruşmasında tanık ifadelerinin alınması çağrılarının güçlendiğini yazıyor. Gazete, Bolton'un kitabından sızdırılan alıntıların Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı Biden'ler hakkında soruşturma açılması şartına nasıl bağladığının ayrıntılarını içerdiğini hatırlatıyor. Habere göre bu son gelişme, tanık ifadelerinin dinlenmesi çağrılarını tazelemekle kalmadı, bazı kilit Cumhuriyetçi senatörlerin tepkisini de çekti. Bu da Trump'ın hızla yapılacak bir yargılama sonrasında Senato'da aklanması şeklinde yapılan planı suya düşürebilir ve yargı sürecini uzatabilir. Bazı Cumhuriyetçiler'in Bolton'un ifade vermeye çağrılması için yapılacak oylamada Demokratlar'ın safında yer alması olasılığı ise yükselmişe benziyor. Cumhuriyetçi Partili Utah Senatörü Mitt Romney, bu konuda, ”Bizim gibi Bolton'u dinlememiz gerektiğini düşünenlerin arasına başka Cumhuriyetçiler'in de katılması olasılığı giderek artıyor,” dedi. Öte yandan Trump'ın avukatları, dün yaptıkları savunmada da Bolton'un kitabında yer alan ayrıntıları göz ardı etmeye devam etti. Avukatlar bunun yerine Ukrayna yardımının askıya alınmasının Biden soruşturmayla bağlantısı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki ısrarı sürdürdü. Trump'ın savunma ekibinin öne çıkan isimlerinden Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz, Bolton'un kitabında anlattıklarının ”başkanın görevden azledilmesini gerektirecek suç sayılamayacağını” kaydetti.

Washington Post ise Amerika'nın, Çin'de patlak veren ve beklenenden daha hızlı yayılan korona virüsüne karşı alınan önlemleri arttırdığını yazıyor. Gazete, Çinli yetkililerin eşine az rastlanan bir açıklama yaparak korona virüsü krizinin ilk aşamalarını iyi yönetemediklerini kabul ettikleri bildiriyor. Habere göre en az yüz kişinin ölümüne yol açan korona virüsü, Çin'de şimdiye kadar 4 bin 400'den fazla insana bulaştı. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan'ın belediye başkanı, Çin devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, kent yönetiminin salgının patlak verdiği ilk günlerde ”zamanında ve tatmin edici” açıklamalar yapmadığını kabul ettiğini söyledi ve bunun sorumlusunun üst makamları işgal eden yetkililer olduğunu ima etti. Öte yandan Ulusal Sağlık Enstitüleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Direktörü Anthony Fauci, Çinli yetkilileri, yeni virüs üzerinde araştırma yapmak üzere uluslararası tıp dairelerini Çin'e çağırmadıkları için eleştirdi. Fauci, Amerikalı sağlık yetkililerinin hala bazı bilgileri doğrudan bilimsel veri aktarımı yerine basın toplantılarından edindiğini söyledi. Fauci, Çin Sağlık Bakanı'nın virüsün henüz semptomlar ortaya çıkmadan bile bulaşıcı olduğu şeklindeki açıklamasına vurgu yaptı. Fauci, ”Belirti göstermeyen bir kişinin virüsü nasıl bulaştırabildiğine ilişkin bilimsel temelin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor,” dedi. Gazete, bu verinin, Amerika'nın Çin'den gelen yolculara yaptığı taramayı etkileyebileceğini kaydediyor. Amerika, Çin'den gelen yolcuların yüzde 90'ının varış noktası olan 20 havaalanında yaptığı taramaları sıkılaştırdı. Bu havaalanlarındaki karantina tesislerinde görev yapan personel sayısı arttırıldı.