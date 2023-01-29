MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

29.01.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 28 Ocak için Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor, Kardeşlerim gibi yapımların yayınlanmasının ardından merak edildi. Birbirinden iddialı yapımların yayınlandığı 28 Ocak Cumartesi günü için reyting sonuçları araştırılıyor. Özellikle bugün ilk bölümü yayınlanan Dokuz Oğuz reyting puanı merak ediliyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte ayrıntılar...

28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 28 Ocak 2023 Cumartesi günü için televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi kim olacak merakla bekleniyor. Bu akşam yayın hayatına başlayan Dokuz Oğuz dizisi ne kadar reyting alacak en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte merak edilenler...

28 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları her gün sabah 10.00'da açıklanıyor. 28 Ocak Cumartesi gününe ait reytingler yarın sabah saat 10.00'da açıklanmış olacak.

3410182_ebcccbbc0342d97b4028cba119832b57_640x640

Hangi yapım kaç reyting aldı oldukça merak ediliyor. Cumartesi günü reyting anlamında oldukça zorlu bir ün. Birbirinden güçlü rakipler reyting sıralamasında birinci olabilmek için birbiriyle yarışır nitelikte.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval Şahin göğsünü açıkta bırakan bikinisiyle poz verdi! "Sana...Şevval Şahin göğsünü açıkta bırakan bikinisiyle poz verdi! "Sana...
Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi!Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi!
Tepki çekti! Gece yarısı bile bile frikik... Tepki çekti! Gece yarısı bile bile frikik...
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları Kripto para bitcoin kaç dolar bitcoin kaç tl bitcoin ne kadar gönül kaç dolar kripto ele para piyasalarında son durum bitcoin kaç bugün bitcoin kaç dolar neden düştü

En Çok Okunan Haberler

İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

Korkulan oldu! Rize'de tüm vatandaşlara bu çağrı yapıldı: Tasarruflu kullanın

Korkulan oldu! Rize'de tüm vatandaşlara bu çağrı yapıldı: Tasarruflu kullanın

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.