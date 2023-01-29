28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dokuz Oğuz, Gönül Dağı, Survivor reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları 28 Ocak 2023 Cumartesi günü için televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi kim olacak merakla bekleniyor. Bu akşam yayın hayatına başlayan Dokuz Oğuz dizisi ne kadar reyting alacak en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci olacak? İşte merak edilenler...

28 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları her gün sabah 10.00'da açıklanıyor. 28 Ocak Cumartesi gününe ait reytingler yarın sabah saat 10.00'da açıklanmış olacak.

Hangi yapım kaç reyting aldı oldukça merak ediliyor. Cumartesi günü reyting anlamında oldukça zorlu bir ün. Birbirinden güçlü rakipler reyting sıralamasında birinci olabilmek için birbiriyle yarışır nitelikte.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.



