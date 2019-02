28 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Cohen'in Trump'ı yalancılıkla suçladığı ifadesinde, Başkan'ın yörüngesindeki danışmanlarının güç elde etmek için ahlak ve dürüstlükten ödün verdiği, suç teşkil eden davranışların yaygın olduğu bir tablo ortaya koyduğunu yazıyor. Habere göre Cohen, Trump'ın Rusya'daki iş ilişkileri ve Demokrat Parti'nin çalınan elektronik posta yazışmaları ve evlilik dışı ilişkilerini örtbas etmek için yaptığı sus payı ödemeleri hakkında kamuoyuna yalan söylediğini kaydetti. Gazete, Cohen'in suçlamalarının, Trump'ın iş ilişkileri ve siyasi yaşamının karanlık yüzünü ortaya çıkardığını bildiriyor. Cohen'in ifadesi, ayrıntılar farklı olsa da eski danışmanları ya da iş ortakları gibi geçmişte Trump'ın yakın çevresinde yer alan ancak daha sonra Başkan'la arası bozulan kişilerin ortaya koyduğu Trump değerlendirmesiyle örtüşüyor. Ancak Cohen'in ifadesinin Washington'u kutuplaştıran skandalların siyasi dinamiklerini değiştirip değiştirmeyeceği ve bu dinamiklerin Trump'ın başkanlıktan azledilmesi sürecini başlatıp başlatamayacağı konusunda yorum yapmak, zor. Cohen'i yalancılıkla suçlayan Cumhuriyetçiler, dünkü oturumu, Trump'ı görevden uzaklaştırmak için partizan Demokratlar'ın planladığı ”utanç verici” bir ”maskaralık” olarak tanımladı. Demokratlar ise Cumhuriyetçiler'i ”gerçeklerden kaçmak” ve ”çete kanunlarını” uygulayan yolsuz bir başkanı savunmakla suçladı.

Washington Post ise Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'in Trump'ın eski avukatı ve iş bitiricisi Michael Cohen'i yalancı şahitlikle suçladığı oturumdan çıkan en önemli sonuçlardan birinin, Cohen'in Trump'ın New York'taki mahkemelerde başının derde girebileceği imasında bulunması olduğunu yazıyor. Gazete, Cohen'in Trump'ın mali kayıtlar üzerinde oynadığını, evlilik dışı ilişkilerini parayla örtbas ettiğini, gerek iş dünyasında, gerek seçim kampanyası sırasında, gerekse Beyaz Saray'a yerleştikten sonra etrafındakilere hile kültürü aşıladığını söylediğini bildiriyor. Cohen, oturum sırasında Illinois eyaletinden Demokrat Partili bir temsilcinin, ”Donald Trump'la ilgili olarak bugün henüz gündeme gelmeyen ancak bilginiz dahilinde olan başka yasadışı eylemler var mı?” şeklindeki sorusuna, ”Evet, bunlar New York Güney Bölgesi savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ele alınıyor,” şeklinde yanıt verdi. Manhattan'daki savcılık, bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Gazete, Cohen'in Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuki tehlikelere tekrar tekrar dikkat çektiğinin altını çiziyor. ”Trump'a olan sadakatim her şeyimi elimden aldı,” şeklinde konuşan Cohen, sessiz kalıp Trump'ın aynı kötülükleri ülkesine de yapmasına izin veremeyeceğini söyledi. Cohen ayrıca Trump'ın kendini daha zengin göstermek için mal varlığını olduğundan fazla, vergi kaçırmak içinse olduğundan düşük gösterdiğini söyledi ve bu iddialarını kanıtlamak için bazı belgeler gösterdi. Gazete, oturumu izleyen eski federal savcı Barbara McQuade'in Cohen'in banka ve vergi sahteciliğine ilişkin bazı kanıtlar paylaştığına inandığını söylediğini yazıyor.