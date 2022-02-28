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28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

28.02.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En popüler şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu bu akşam belli olacak. Pazartesi günleri açıklanması merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Sonuçlar internet üzerinden şans oyunu severlerin bilgisine sunuluyor. İşte 28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları…

28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

Çılgın Sayısal Loto her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcı itibarıyla kısa zamanda belli oluyor. Peki 28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

28 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli değil. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30’da başlayacak.

28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango Online'dan, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ya da bayilerden oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden 6 numara belirnebileceği gibi Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek de kolonlar doldurulabilir.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırabilir.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen çekilişlerde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilmesi halinde ikramiye kazanılır.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Öte yandan büyük ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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sayısal loto Milli Piyango

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