"28 Şubat çok vahşi ve dayatmacı bir süreçti"

MUHAMMED BOZTEPE - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin 28 Şubat'ın neden olduğu olumsuzlukları demokratik olgunlukla, demokratik tecrübesini işleterek aşmayı başardığını belirterek, "Çok vahşi, yabancı ve dayatmacı bir süreçti. Dolayısıyla her yıl dönümünde hatırlanması, o zaman yaşananların yeniden masaya yatırılması ve bundan sonrası için de değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Çelik, "postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın vahşi bir süreç olduğunu, o dönemde pek çok ülkede benzer süreçlerin adeta bir proje ve domino taşı gibi yürürlüğe konulduğunu belirterek, "Bunların en saldırganlarından biri 28 Şubat süreciydi." ifadesini kullandı.

Çeşitli demokratik ülkelerde, o ülkeler için tehdit olarak görülen terör örgütlerine dönük geliştirilmiş yöntemlerin "kes, kopyala, yapıştır" yoluyla Türkiye'de de millete karşı kamu gücü yoluyla kullanıldığını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"28 Şubat, böyle bir kültürel yabancılaşmaya dayanan, dayatmacı, saldırgan ve vahşi bir projeydi. Bunun, çeşitli ülkelerde, o ülkeleri çok derin bunalıma sürükleyen, o ülkelerde büyük uçurumların oluşmasına yol açan, halen de süregiden birtakım sıkıntıların tetiklenmesine yol açan sonuçları oldu. Türkiye bunu demokratik bir olgunlukla, demokratik tecrübesini işleterek aşmayı bildi. Çok vahşi, yabancı ve dayatmacı bir süreçti. Dolayısıyla her yıl dönümünde hatırlanması, o zaman yaşananların yeniden masaya yatırılması ve bundan sonrası için de değerlendirilmesi gerekiyor."