"28 Şubat dendiğinde aklıma mücadele geliyor"

İSTANBUL (AA) - Eski AK Parti Milletvekili Fatma Benli, "28 Şubat" dendiğinde aklına doğrudan, haksızlıklara, yanlışlara karşı gerçekleştirilen bir mücadelenin geldiğini belirtti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Derneği'nce düzenlenen "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türkiye" paneli, üniversitenin güney yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Benli, panelde yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ın herkes için farklı algıları olan bir süreç olduğunu aktararak, aynı zamanda mücadelenin tarihi olduğunu söyledi.

İnsanlar imam hatip liselerine gitmesin diye katsayı uygulamasının getirildiğini ifade eden Benli, "Üniversite öğrencilerinin kapıdan dahi içeriye alınmamaları ama aynı zamanda 28 Şubat, bütün bunlara karşı yapılan bir mücadelenin adıydı. 28 Şubat belki çok ağır bir süreçti." diye konuştu.

Benli, 28 Şubat sürecinde yaşananlardan bahsederek, şöyle devam etti:

"28 Şubat dendiğinde benim aklıma direkt mücadele geliyor. Yapılan haksızlıklara, yanlışlara karşı gerçekleştirilen bir mücadele. O dönem arkadaşlar belki çok fazla sıkıntılar çekti ama biz hiç vazgeçmedik. Yazılı, hukuki mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedik. Önemli olan orada baskı altında olan hakimlerin ne yazdığı değil. Karşı tarafın 'Hayır, siz haksızsınız' demesiyle bitecek bir süreç değil."