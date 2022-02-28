28 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 28 Şubat 2022 Pazartesi

28 Şubat Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerindelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi paylaştı. 28 Şubat Pazartesi günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 28 Şubat 2022 Pazartesi Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

28 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

28 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 12343318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317612

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah FAZLI, FEHİM, NECİP FAZIL, ZÜMRE sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317485

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12376316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251706

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12317502

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah DEMİR sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12333318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CEREN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:30:00 - 28/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12345316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2234. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 62. sk bölgelerinde 28/02/2022 12:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12324316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 28/02/2022 00:00:00 - 28/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12328317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 28/02/2022 03:00:00 - 28/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12354316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 28/02/2022 05:30:00 - 28/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193645

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 28/02/2022 09:30:00 - 28/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193653

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA sk bölgelerinde 28/02/2022 11:00:00 - 28/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317677

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKTAŞ ÇIKMAZI, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, HEREKE sk bölgelerinde 28/02/2022 12:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317683

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, TANYELİ, TARLABAŞI, VARTO sk bölgelerinde 28/02/2022 13:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12317737

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ACAR, ADAKALE, ALTI EKİM, AVCILAR, DİRSEK, EFELER, FUAT PAŞA, GERMEYAN, GÜL, KORU, MEKTEP, ORMAN, SELİM PARS, YAMAÇ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YEŞILYURT, YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT ÇIKMAZI, YONCA, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÖREN sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12251785

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/02/2022 00:01:00 - 28/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251784

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/02/2022 00:01:00 - 28/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251633

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DELTA, YAMAÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12391316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, ÖMÜR sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12389316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, DİNÇ, KARACAN, TAŞOVA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12344316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah TEL, ŞAHİN sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12343339

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12344322

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah TAMER, ZAFER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR sk bölgelerinde 28/02/2022 11:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12334316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FUNDA, GÜRSOY, KARAMAN, RÜYA sk bölgelerinde 28/02/2022 20:00:00 - 28/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 12299316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah ÇAMLIK CD, SEVEN, BARIŞ MANÇO SK bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317503

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 28/02/2022 13:00:00 - 28/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12297316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BELEN, BİLLUR, CANDAN 1 sk / SİNANOBA mah BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12317545

İSTANBUL / ÇATALCA / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12317465

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 379., 381., 382., 383., 385., AVNİ ANIL sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317443

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1894., 1898., 1902., 1903., 1905., 1910. sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12087769

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, GÜRDİNÇ, HACI BİLGİN , KALYON, LOKAL, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TIRAK, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR, SAMANCILAR sk bölgelerinde 28/02/2022 00:01:00 - 28/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12343337

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.GÜLDALI, 4.GÜRGEN ÇIKMAZI, 6.MANOLYA, GÜRGEN, ŞİFA HAVUZU sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12193581

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, İNCİCİLER sk / MOLLA FENARİ mah BİLEYCİLER, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, İSKENDER BOĞAZI sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, SUCU BAKİ, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, HAZNEDAR, KALAYCI ŞEVKİ, KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, SEKBANBAŞI, TİYATRO ARALIĞI, YAKUPAĞA FIRINI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 28/02/2022 00:00:00 - 28/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193809

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / HACI KADIN mah AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MUABBİR, MÜHENDİS sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, ISLAH, KALENDER MEDRESESİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, GENÇTÜRK, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI, YENİÇERİLER sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, AZEP ASKERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KALENDER MEKTEBİ, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, REVANİ ÇELEBİ, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, HATTAT, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, SİNEKLİ MEDRESE, TÜLCÜ, TİYATRO, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, AĞA ÇEŞMESİ, BEYAZIT KARAKOL, BÖREK bölgelerinde 28/02/2022 02:00:00 - 28/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 12263318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1134., 1134/1., 1135., 1136., 1137., 1150., 1150/1., 1151., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1221., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, MENDERES sk bölgelerinde 28/02/2022 00:05:00 - 28/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12263317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1002., 1081., 1095., 1098., 1103. sk / KARADENİZ mah 1098., 1099., 1103., 1103/3., 1104., 1104/1., 1113/1., 1113/2., 1114., 1114/1., 1118., 1119., 1120., GENERAL ALDOĞAN, SELANİK, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 28/02/2022 00:05:00 - 28/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251857

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/02/2022 09:30:00 - 28/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12389317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk / SEYRANTEPE mah AVREN sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, ENİS, FİKRİ, HİCAZ, KARTOPU, MERAM, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317452

İSTANBUL, KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CAMİ ARKASI, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 15:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317448

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SÖYLER sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317453

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CİHANGİR sk bölgelerinde 28/02/2022 12:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12317568

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1230., 2.YILDIRIM, AÇIKGÖZ, KORU, YAVUZ, ZAFER CÖMERT, ÖZAY ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12388323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12392316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, ERTUĞRUL sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036121

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 28/02/2022 12:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12087976

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251902

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKÇINAR, ARABA YOLU, ATEŞ, HASRET, KALKANCI, TABYA sk / KUMKÖY mah GÜZEL GEÇİT sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12087988

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, RAHMİ, SARPLIK, SEBA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251621

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 28/02/2022 09:30:00 - 28/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12280316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12132316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2491., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 12087774

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 28/02/2022 04:00:00 - 28/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 ŞUBAT AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

28 ŞUBAT BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

