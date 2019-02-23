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"28 Şubat Küresel Darbe" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

"28 Şubat Küresel Darbe" paneli

İSTANBUL (AA) - Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Cumartesi etkinlikleri kapsamında, "28 Şubat Küresel Darbe" başlıklı panel düzenlendi.

Vakfın Çemberlitaş'ta bulunan genel merkezinde düzenlenen panele AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı ile eski AK Parti milletvekilleri Selami Uzun ile Yaşar Karayel ile MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay katıldı.

Karayel, "Tarihi sıkıyönetimle geçen bir ülkenin insan haklarından bahsetmek hak ve özgürlüklerinden, demokrasisinden bahsetmek ne kadar mümkünse o kadarını yaşıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz. 17 yıldır AK Parti hükümeti olarak bizler tarihi darbeler ve sıkıyönetim olan bir ülkede hak ve özgürlükleri büyütmek ve demokrasiyi genişletmek için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da "28 Şubat milletin tarihine, kültürüne, zihniyetine yapılan bir soykırımdı. Gerçekten çok ağır darbe idi. Sadece askeri bir darbe değildi. Toplumun baştan sona dizayn edildiği, milletin genetik kodlarıyla oynandığı ağır dönemi yaşadık." dedi.

Panel, katılımcıların soruları ve vakıf yetkililerin konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

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28 Şubat Küresel Darbe Paneli Birlik Vakfı istanbul

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