28 Şubat mağdurları Ombudsman'ın tavsiye kararının uygulanmasını bekliyor

Bu kararın ardından RE-DER'in kurulduğunu dile getiren Göncü, Türkiye üzerinde emeli olanların Türk ordusunu zayıflatarak, "cunta kafalı" general ve subaylar vasıtasıyla 28 Şubat darbesinin yapıldığını ifade etti.

O dönem yargıya başvuranların olduğunu anlatan Göncü ancak "YAŞ kararı ile görevden alınanların yargıya açık işlemlerle TSK'den ayrıldığı" sebep gösterilerek, başvuru sahiplerine ret cevabının verildiğini söyledi.

Göncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının 2010'da yargı denetimine açıldığını ve YAŞ kararıyla 28 Şubat döneminde TSK'den ilişiği kesilen personelin bir kısmının özlük haklarının iade edildiğini anımsattı.

SEFA ŞAHİN - Re'sen Emekliler Derneği (RE-DER) Genel Başkanı Süleyman Göncü, 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen mağdurlar adına, dernek olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurduklarını belirterek, "Kamu Başdenetçisi, kurumların hak ihlaline sebebiyet verdiklerini, iyi yönetim göstermediklerini, ayırma işlemlerinde hukuki mevzuata uyulmadığını tespit etti. Meclisten çıkacak iki cümlelik bir kanun maddesi, mağduriyetlerimizin sonlandırılmasına vesile olacaktır." dedi.

Göncü, darbeye karşı koyacağı bilinen askeri personelin YAŞ kararları ve kararnameler ile ihraç edildiğine işaret ederek, "Kimisine 'Eşi başörtülü.' dediler, kimisini ise 'Dini vecibelerini yerine getiriyorsun.' diye fişlediler. Üniversitelerde bir dönem olduğu gibi TSK'nin içerisinde de ikna ve işkence odaları oluşturuldu." diye konuştu.

TSK'den kararnameyle ihraç edilenlere haklarının iade edilmesini talep eden Göncü, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili KDK'ye müracaatlarımız oldu. KDK, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından jandarma olan subay, astsubaylar için dosyalarımızı istedi. Kurumlar, KDK'ye bizim şahsi dosyalarımızı gönderdi. Kamu Başdenetçisi, yaptığı incelemede kurumların hak ihlaline sebebiyet verdiklerini, iyi yönetim göstermediklerini, ayırma işlemlerinde hukuki mevzuata uyulmadığını tespit etti. Meclisten çıkacak iki cümlelik bir kanun maddesi, mağduriyetlerimizin sonlanmasına vesile olacaktır."

- "Samimi, mütedeyyin ve milliyetçi askerleri tasfiye ettiler"

Göncü, 28 Şubat döneminde resen emekli edilen bine yakın kişinin bulunduğunu dile getirerek, bu dönemin sırları çözülemediği için 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını ifade etti.