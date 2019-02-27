28 Şubat mağdurlarına KDK desteği

Söz konusu memur, 2013 yılında yeniden görevine döndü ancak geriye dönük hizmetleri sayılmadı. Özlük haklarından mahrum kalan vatandaş, çalışamadığı 1997 ile 2013 arasındaki döneme ilişkin özlük haklarının iadesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaptığı başvuru reddedildi.

KDK, 1997 yılında, o dönemdeki adıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla alınan, 12 ay görev yaptıktan sonra 28 Şubat sürecinde sınavın iptal edilmesi nedeniyle işten çıkarılan memurun başvurusunu değerlendirdi.

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 28 Şubat sürecinde görevine son verilmesi nedeniyle çalışamadığı sürelere yönelik özlük haklarının verilmesi talebinde bulunan vatandaşı haklı buldu. Kurum, başvuru sahibinin ve aynı durumda olanların geçmişe dönük haklarının verilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kanuni düzenleme hazırlaması yönünde tavsiyede bulundu.

Kurum, 28 Şubat dönemi uygulamalarından muzdarip, başvuran durumunda olan SHÇEK mağdurlarına da mali ve sosyal haklarına ilişkin benzer nitelikte haklar tanınmasının hakkaniyet gereği olduğunu vurgulayarak, sosyal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkeleri gereğince başvuru sahibinin ve aynı durumda olanların geçmişe dönük haklarının verilmesi için kanuni düzenleme hazırlaması yönünde Bakanlığa tavsiyede bulundu.

Bu vatandaşın başvurusunu değerlendirmeye alarak inceleyen KDK, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici bir maddeyle yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlere de geçmişe yönelik olarak oldukça ayrıntılı haklar tanındığını anımsattı.

Sonraki sınavlara başörtüsü yasağı nedeniyle giremeyen, yasak kalktıktan sonra girdiği sınavlarda ise yeni mezunlarla yarışarak atanmak için yeterli puanı alamayan vatandaşı haklı bulan Kurum, 28 Şubat süreci içerisinde kamu hizmetlerinde kılık kıyafete yönelik engellemelerin kaldırıldığı 4 Ekim 2013 tarihine kadar başlarını açmadıkları için kamu hizmetine girmek için talepte bile bulunamayan birçok mağdur hakkında bir düzenleme ve çalışma olmadığı için bu kişilerin mağduriyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

KDK, söz konusu vatandaşın, aradan geçen zaman içinde hayatın getirdiği sorumluluk ve külfetleri arttığı için mağduriyetinin katlanarak devam ettiğini, yasa koyucu tarafından benzer sürecin mağduru olarak görülen bu kişilerin her birine, benzer nitelikte haklar tanınmasının hakkaniyet gereği olduğunu belirtti.

Kurum, 28 Şubat postmodern darbe sürecinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik, kişilerin durumlarına özgü bazı düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: