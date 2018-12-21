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28 Şubat mağduru antrenör KDK aracılığıyla mesleğe döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Belçika'da 1999'da düzenlenen uluslararası turnuvada, sporcularının başarısı üzerine "Allahuekber" dediği için lisansı iptal edilen antrenör, KDK'nin girişimiyle 19 yıl sonra mesleğine yeniden başladı

Uluslararası bir turnuvada, sporcularının başarısı üzerine "Allahuekber" dediği için lisansı iptal edilen antrenör, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle 19 yıl sonra mesleğine geri döndü.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 1999'da Belçika'daki Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda antrenör olarak görev yapan başvurucu hakkında, sporcularının üç birincilik almasının ardından "Allahuekber" dediği gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.

Dönemin federasyonu tarafından altı ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılan antrenörün lisansı da uluslararası hakem olmasına rağmen iptal edildi.

KDK'ye başvuran antrenör, yaşadığı mağduriyetin "28 Şubat zihniyeti"yle doğrudan ilgili olduğunu savunarak, çok sevdiği mesleğini yapamadığını, cezasının kaldırılarak hakemlik lisansının iadesini istedi.

Antrenöre ücretsiz avukatlık hizmeti veren KDK ayrıca idare ile arasında köprü kurdu.

Tekvando Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda cezası kaldırılan antrenör 19 yıl sonra hakemlik mesleğine döndü.

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