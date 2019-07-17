28 Şubat mağduru SSK memurlarına KDK’dan yeşil ışık

Kamu Denetçiliği Kurumu, 28 Şubat 1997’de demokrasiye yapılan hukuk dışı müdahalenin ardından Sosyal Sigortalar Kurumunda memuriyetine son verilen 80 memura, 21 yıl sonra yeşil ışık yaktı. Devletin adaletle hakkaniyet anlayışından asla şüphe duymadıklarını ve mağdurlar arasında kendisiyle birlikte beş Balıkesirlinin de olduğunu belirten İrfan Duroğlu, haklarının en kısa sürede iade edileceğine inandıkları söyledi.

28 Şubat 1997’de yaşanan ve ‘Postmodern Darbe’ olarak adlandırılan girişimle birlikte özellikle kamuda yaşanan haksızlıklardan birisi daha Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından hak ihlali olarak değerlendirildi ve mağdurlar için memurluğa dönüş yolu açıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 6-7-8 Aralık 1996 tarihinde yapılan sınavlar neticesinde çok sayıda memur adayı, kurumun merkez ve taşra ünitelerine atandı. Personelin göreve başlamasını ardından yaşanan 28 Şubat darbesi ise bazı memurlar ve ailelerinin hayatını tümden değiştirdi.

80 memurun 5’i Balıkesir’den

O dönem yaşananları hukuk ihlali olarak yorumlayan İrfan Duroğlu, "28 Şubat sürecinde, her türlü baskı altında alınan ifadeler ve hayali senaryolardan başka dayanağı olmayan müfettiş raporları gerekçe gösterilerek benim de içerisinde bulunduğum, 5’i Balıkesir’den olmak üzere 80 personelin memuriyetine son verildi. Daha sonra yaşananlar ise her birimiz için ciltlerle kitap, seri filmler olur” dedi.

Sonrasında tam bir hukuk savaşı başlatan mağdurlar, İdare Mahkemeleri tarafından haklı bulunarak göreve iade edilmelerine rağmen, adalet dağıtmak yerine ideolojik kararlar vermeyi tercih eden Danıştay’ın ilgili dairesinin kararları ile yeniden kapının önüne konuldu.

21 yıldan bu tarafa bıkmadan, usanmadan haklarını aramaya devam eden mağdurlar, son olarak başvurdukları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği karar ile umutlandı.