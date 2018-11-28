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"28 Şubat mahkumları" için tahliye talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü: - "Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş, düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz"

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, "Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Ünlü, 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanması talebiyle dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat mahkumlarının durumunun hala anlaşılamamasının üzücü olduğunu söyledi.

Dernek olarak işlenmiş suç karşısında, kesinlikle cezasızlık gibi bir şeyi savunmadıklarını belirten Ünlü, herkesin hakkı olan adil yargılanma talebini dile getirdiklerini ifade etti.

"Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz." diyen Ünlü, şöyle konuştu:

"Üzerinden 21 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 28 Şubat darbesi, özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da iş yerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları, darbenin gerçek mağdurları olarak hala cezaevlerinde tutuluyor."

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Anahtar Kelimeler:
28 Şubat Mazlumder tahliye

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