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"28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur" - "Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, 28 Şubat'ın 22. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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28 Şubat Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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