28 Şubat Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

28 Şubat Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum, Bingöl, Antalya ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 28 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

28 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.28 04:51:26 39.5690 41.1647 18.3 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 04:33:54 39.5647 41.1725 15.3 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 04:27:34 39.5325 41.1958 6.6 -.- 1.3 -.- ALABAYIR-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 04:20:41 39.1163 40.3898 9.2 -.- 1.5 -.- SANCAK-(BINGOL)

2022.02.28 03:58:46 39.5820 41.0695 14.4 -.- 1.1 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM)

2022.02.28 03:55:49 39.6023 41.1640 18.1 -.- 1.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 03:54:48 39.5757 41.1712 24.3 -.- 1.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 03:26:40 36.9915 30.4173 3.9 -.- 3.1 3.2 SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)

2022.02.28 02:39:34 39.5757 41.1467 14.6 -.- 1.8 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 02:29:46 39.5848 41.1340 19.9 -.- 1.3 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 02:15:04 39.5862 41.1392 9.9 -.- 1.8 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 02:13:30 37.0595 28.3965 2.1 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)

2022.02.28 01:57:03 39.5800 41.1423 13.4 -.- 1.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 01:55:27 39.9497 24.5870 16.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2022.02.28 01:49:54 39.5918 41.1378 16.0 -.- 1.6 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 01:48:20 39.5812 41.1113 16.9 -.- 2.0 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 01:31:27 39.6058 41.2133 10.2 -.- 1.3 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 01:27:20 39.5287 41.1680 4.0 -.- 1.2 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 01:25:53 39.5567 41.2532 8.1 -.- 1.5 -.- GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 01:19:12 37.0327 28.4078 10.8 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

2022.02.28 00:57:40 39.5763 41.1303 13.8 -.- 2.3 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

2022.02.28 00:55:22 40.1917 31.7202 16.1 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2022.02.28 00:29:06 35.6345 27.1388 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2022.02.28 00:19:56 39.6007 41.1490 9.0 -.- 1.7 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

