"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve 28 şubat mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde toplanan aileler, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük", "28 Şubat tarihin yüz karasıdır", "28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahpusları serbest bırakılsın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Musab Arasan, inançlarından dolayı yıllardır cezaevinde olan insanların 28 Şubat ve FETÖ yargısı kurbanı olduğunu söyledi.
28 Şubat'ta brifing alan hakim ve savcılar ile FETÖ üyesi olduğu kesinleşen hakim ve savcıların verdikleri kararların yeniden gözden geçirilmesini istediklerini dile getiren Arasan, şöyle konuştu:
"Beklentimiz yıllardır haksız ve hukuksuz gerekçelerle işlerinden olan, okullarını bırakmakta zorunda kalan, fişlenen ve yıllardır zindanlara mahkum edilen 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları için adalet mekanizmasının işletilmesidir. Gençlikleri, ömürleri zindanlarda tüketilen mazlumlara uygulanan zulüm sona erdirilmelidir. Evlatlarından, anne babalarından yıllardır ayrı bırakılmış mahpuslar artık özgürlüklerine kavuşturulmalıdır."
Açıklamanın ardından grup dağıldı.
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum