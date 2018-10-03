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"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

Batman'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve FETÖ mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan aileler adına konuşan inisiyatif sözcüsü Hüseyin Olam, yıllardır cezaevlerinde tutulan yakınlarının 28 Şubat ve FETÖ mağduru olduğunu söyledi.

28 Şubat ve 15 Temmuz darbecilerinin adalet, hukuk ve insan haklarını hiçe saydığını ifade eden Olam, inançlarından dolayı cezaevinde olduğunu düşündükleri yakınlarının bir an önce bırakılmasını istediklerini kaydetti.

Daha fazla acıya katlanamayacaklarını ifade eden Olan şöyle konuştu:

"28 Şubat’ın cuntacı darbecileri ile 15 Temmuz’un FETÖ’cü darbecileri kesinlikle birbirlerinden bağımsız ve habersiz değillerdi. FETÖ o dönemin en önemli aktörlerindendir. O tarihin medya arşivlerine bakıldığında, bugün terörist olarak ABD'den iadesi istenen FETÖ elebaşının, darbecileri destekleyen, onlara arka çıkan, onları öven ve o günkü başbakanı suçlayan, gazete manşetlerine çıkmış demeçleri görülecektir. FETÖ her yönüyle 28 Şubat darbecilerinin ortağıdır."

28 Şubat'ta brifing alan hakim ve savcılar ile 15 Temmuz darbecisi FETÖ’nün hakim ve savcılarının birçok insanın hayatını karattığını dile getiren Olam, "Yetkililerin bu mağduriyetleri giderme imkanı ve fırsatı vardır. Artık yeter. Bu zulüm, bu mağduriyet daha ne kadar sürecek? Lütuf istemiyoruz, adalet istiyoruz." diye konuştu.

Aileler, açıklamanın ardından dağıldı.

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28 Şubat ve FETO yargısı mağduru aileleri Batman Huseyin Olam

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