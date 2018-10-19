HABER

"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu, bu dönemdeki siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini, mağdurlara yeniden yargılama yolunun açılarak haklarının iade edilmesini istedi

İSTANBUL (AA) - 28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformunca, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi talebinde bulunuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Kubilay Karadeniz, 28 Şubat post modern darbesinin mağdur, mazlum ve kahramanlarına yeniden yargılama yolunun açılmasını ve haklarının iade edilmesini talep ettiklerini belirterek, bu süreçte farklı görüşlerden insanların delilsiz suçlamalarla tutuklandığını söyledi.

Karadeniz, Sami Erengül'ün 28 Şubat sürecinde misyonerlik faaliyetlerini araştırırken İstanbul'daki birçok kiliseyi ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ziyaretlerin başına büyük işler açacağının farkında değildi. O sıralarda bazı kiliselere saldırılar oldu, birkaç kilise taşlandı veya maddi hasara uğratıldı. Bu saldırılarla ilgili olarak tutuklananlar arasında Sami Erengül de vardır. Gözaltında işkenceyle alınan ifadesi dışında hiçbir kanıt yoktur dosyasında. İşkenceyle ifadesini alıp mahkemeye sunan polisler FETÖ'cüdür, Mehmet Karabörk'ün ekibidir. Davayı gören DGM savcısı Cihan Kansız, FETÖ'cüdür."

Mahkeme sürecinde İstanbul Barosu'nun Erengül ve arkadaşlarına atadığı avukatın, Rahip Andrew Brunson'ın avukatı olan İsmail Cem Halavurt olduğunu ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Avukat 5 yıl süren mahkemede sanıkları savunur ve sanıklara ceza yağar, dosyada hiçbir delil ve fiziki kanıt olmamasına rağmen. Erengül, polis safahatından mahkeme ve savunma safahatına kadar kumpasla mahkum edilmiştir. Halen Silivri Cezaevi'nde, tek kişilik bir hücrede yatmaktadır. Üstelik FETÖ'cüler yan koğuşundan teker teker tahliye edilirken. Hayreddin Soykan, 28 Şubat darbesine ilk karşı çıkan kişidir. Sabahattin Arslan, 28 Şubat yargılamaları nedeniyle aldığı ceza sonucu uzun yıllar hapsedildi, 20 yıl sonra eksik yattığı gerekçesiyle tekrar tutuklandı, bir yıldır cezaevinde. Ali Acar'ın, üzerine atılı suçla aldığı ceza arasındaki orantısızlığın tek sebebi örgütsel faaliyete dahil edilen davasıdır. Daha niceleri hukuksuz yargılamalar sebebiyle halen cezaevinde ve hiçbiri ajanlık ya da hainlik suçlamasıyla yargılanmamıştır."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklamaÖğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama
Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş kararSavcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
28 Şubat 28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu Kubilay Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı olayı Meclis'e taşınıyor!

Cemal Kaşıkçı olayı Meclis'e taşınıyor!

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.