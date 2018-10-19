"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

"Bu ziyaretlerin başına büyük işler açacağının farkında değildi. O sıralarda bazı kiliselere saldırılar oldu, birkaç kilise taşlandı veya maddi hasara uğratıldı. Bu saldırılarla ilgili olarak tutuklananlar arasında Sami Erengül de vardır. Gözaltında işkenceyle alınan ifadesi dışında hiçbir kanıt yoktur dosyasında. İşkenceyle ifadesini alıp mahkemeye sunan polisler FETÖ'cüdür, Mehmet Karabörk'ün ekibidir. Davayı gören DGM savcısı Cihan Kansız, FETÖ'cüdür."

Karadeniz, Sami Erengül'ün 28 Şubat sürecinde misyonerlik faaliyetlerini araştırırken İstanbul'daki birçok kiliseyi ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

Grup adına açıklamayı okuyan Kubilay Karadeniz, 28 Şubat post modern darbesinin mağdur, mazlum ve kahramanlarına yeniden yargılama yolunun açılmasını ve haklarının iade edilmesini talep ettiklerini belirterek, bu süreçte farklı görüşlerden insanların delilsiz suçlamalarla tutuklandığını söyledi.

Mahkeme sürecinde İstanbul Barosu'nun Erengül ve arkadaşlarına atadığı avukatın, Rahip Andrew Brunson'ın avukatı olan İsmail Cem Halavurt olduğunu ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Avukat 5 yıl süren mahkemede sanıkları savunur ve sanıklara ceza yağar, dosyada hiçbir delil ve fiziki kanıt olmamasına rağmen. Erengül, polis safahatından mahkeme ve savunma safahatına kadar kumpasla mahkum edilmiştir. Halen Silivri Cezaevi'nde, tek kişilik bir hücrede yatmaktadır. Üstelik FETÖ'cüler yan koğuşundan teker teker tahliye edilirken. Hayreddin Soykan, 28 Şubat darbesine ilk karşı çıkan kişidir. Sabahattin Arslan, 28 Şubat yargılamaları nedeniyle aldığı ceza sonucu uzun yıllar hapsedildi, 20 yıl sonra eksik yattığı gerekçesiyle tekrar tutuklandı, bir yıldır cezaevinde. Ali Acar'ın, üzerine atılı suçla aldığı ceza arasındaki orantısızlığın tek sebebi örgütsel faaliyete dahil edilen davasıdır. Daha niceleri hukuksuz yargılamalar sebebiyle halen cezaevinde ve hiçbiri ajanlık ya da hainlik suçlamasıyla yargılanmamıştır."

